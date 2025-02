GMA prende jovem de 18 anos com quase 500g de maconha

Na última terça-feira, 11 de fevereiro, por volta das 21h, a Guarda Municipal de Araucária (GMA) prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas. A situação aconteceu na esquina da Rua das Dálias com a Rua dos Narcisos, no bairro Campina da Barra.

Uma equipe estava realizando um patrulhamento pela região, quando flagrou dois sujeitos agindo de forma suspeita. Ambos demonstraram nervosismo ao perceberem a aproximação da viatura policial.

Os agentes realizaram a abordagem e, com o homem de 22 anos, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, com o jovem de 18 anos, foi localizada uma sacola contendo quase 500 gramas de maconha.

Ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araucária para as providências cabíveis. Além da droga, foram apreendidos dois aparelhos celulares, um cartão de crédito e um documento com foto.