GMs salvam vida de recém-nascido que se engasgou com leite materno

Seja para socorrer alguém em uma emergência, para solucionar um crime ou até mesmo para ajudar a encontrar um animal de estimação perdido, os guardas municipais de Araucária estão sempre prontos para atender um pedido de ajuda. Em muitas situações, acabam se tornando heróis, salvando vidas. Foi exatamente isso que aconteceu na noite de terça-feira (09/04), quando um pai chegou desesperado na sede da GMA, carregando o filho engasgado no colo.

A criança, com apenas 03 dias de vida, havia se engasgado com o leite materno e estava com as vias aéreas obstruídas, já apresentação coloração arroxeada. Prontamente, um dos GMS da equipe que estava entrando em serviço pegou o bebê nas mãos e realizou as manobras de desengasgo, fazendo com que o recém-nascido voltasse a respirar. Para alívio dos pais, o bebezinho foi salvo.

Em seguida, a GMA colocou a criança na viatura e a levou para o Pronto Atendimento Infantil (PAI), onde passou por uma avaliação médica, que constatou estar tudo bem.