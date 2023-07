Cleber Soczek, diretor do Procon de Araucária, alerta consumidores e clientes do munícipio a tomar cuidado com e-mails que podem vir a receber em nome do Procon. Qualquer dúvida entre em contato diretamente com o Procon através dos telefones (41) 3614-1786 e 0800-643-2834.