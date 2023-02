Governo do Estado cria aplicativo para facilitar trabalho de profissionais autônomos

Visando facilitar a vida do trabalhador autônomo, o Governo do Estado criou um aplicativo chamado “Paraná Serviços” que fará a intermediação entre o contratante e o prestador de serviços do Paraná. Cerca de 200 municípios possuem profissionais cadastrados em mais de 100 categorias de serviços beneficiados, fomentando a economia e o desenvolvimento social local.

Dentre os serviços mais procurados, estão os de pedreiro; eletricista; pintor; garçom; motorista; recepcionista; auxiliar de limpeza; babá; encanador; técnico de computador; cabeleireiro; manicure e cozinheiro.

Os profissionais podem se cadastrar no aplicativo para oferecer seus serviços e quem procura estes serviços pode procurar profissionais que se adéquam às suas demandas. No aplicativo é possível ver fotos dos serviços já realizados e também as avaliações de outros consumidores.

Para utilizar as funções, é preciso baixar o “Paraná Serviços” e pesquisar pelo serviço ou profissional de que necessita. Para quem ainda assim encontra dificuldades na instalação e em como funciona o aplicativo, pode se dirigir até a Agência do Trabalhador/Sine de Araucária.

O aplicativo está disponível nas lojas Play Store para Android (CLIQUE AQUI) e App Store para Iphone (CLIQUE AQUI).

Sobre a Agência do Trabalhador

A distribuição das senhas para atendimento no Sine/SMTE ocorre diariamente por ordem de chegada. Horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. A Agência do Trabalhador fica localizada no prédio da Secretaria de Trabalho e Emprego, na rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 — Sabiá. WhatsApp 3643 – 4315 (qualificação e cursos) ou 3643 – 4180 (outras dúvidas).

Foto: Carlos Poly/SMCS.