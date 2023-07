Grêmio vence e Araucária e Costeira perdem na 14ª rodada da Copa da Amizade

Na 14ª rodada da Copa da Amizade, realizada no sábado (24/06), o Grêmio Araucariense foi o único dos três representantes do Município a vencer o jogo. Com uma excelente equipe, o time começou a encontrar o seu verdadeiro futebol. Recebeu a equipe do Molezas, com quem concorre diretamente pela classificação, e em uma partida movimentada e com grandes chances para ambos os lados, superou seu adversário pelo placar de 3 x 2. Após este resultado o Grêmio chegou mais perto do sonho da classificação para a próxima fase.

O Costeira, que vem caindo de produção no campeonato, recebeu a equipe do Fanático FC de Campo Largo e perdeu por 6X2. O time atravessa uma fase ruim na competição, com vários atletas jogando mal e nessa última partida, apresentou inúmeras falhas individuais. E para quem acompanhou o jogo sabe que o placar ficou barato para a equipe do Fanático, que poderia ter feito uma goleada histórica. Com este resultado o Costeira ainda se mantém no G8, mas com o péssimo desempenho nos últimos jogos, vem colocando em risco a sua classificação.

O Araucária, por sua vez, foi até o município vizinho de Colombo enfrentar o Roça Grande e tomou uma goleada de 5X0. Mais uma vez a equipe não se encontrou em campo e sofreu sua terceira derrota consecutiva. Nos últimos 5 jogos, foram 4 derrotas e um empate e com esse resultado o Araucária ficou mais longe do sonho da classificação.

15ª rodada – sábado (1º de julho)

Terra Nostra X Grêmio

Local: Estádio do Iguaçu

Horário: 08h45

Araucária X Fortaleza

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto

Horário: 08h45

Canarinho X Costeira

Local: Campo do Amocra

Horário: 10h45

Edição n. 1369