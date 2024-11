Grupo Arauqüeras promove torneio de arco e flecha no sábado (30)

O grupo Arauqüeras vai comemorar as conquistas do ano com o Torneio de Arco e Flecha que será realizado no próximo sábado (30/11), a partir das 9h. O evento acontecerá no CT Cordilheira, localizado na Rua João Makuch, e contará com a presença do arqueiro Raul Duwe, da RD Arqueria.

Os arqueiros irão participar de um torneio festivo, que terá somente prova de arco tradicional, para distância máxima de 30 jardas. Ainda na ocasião, logo após a entrega das premiações, haverá um almoço de confraternização, com carneiro assado no cardápio, mediante adesão. O valor do convite é R$ 30,00 e o pagamento poderá ser feito via PIX, na chave CNPJ 40.080.561/0001-62.

Para o almoço, os organizadores pedem que as pessoas levem os acompanhamentos para o carneiro assado (arroz, saladas, etc) e as bebidas que irão consumir, além de pratos e talheres. Para adquirir seu convite, entre em contato pelo fone (41) 99957-3708 (Marcos Riter).

Edição n.º 1443.