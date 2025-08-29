O grupo de leitura Coletivo do Saber se encontrará novamente na Biblioteca Pública de Araucária (BIPA), desta vez será neste sábado, 30 de agosto, às 10h. Os participantes continuarão a falar sobre o livro ‘Um Feminismo Decolonial’, da cientista política Françoise Vergès, com o tema: as marcas que o colonialismo deixou sobre nossos corpos.

O grupo se reúne com o objetivo de refletir e debater assuntos sociais a partir de uma visão crítica e acolhedora, sempre baseados em obras literárias escritas por mulheres que possuem o mesmo objetivo de ver o mundo.

“Ainda hoje, muitas mulheres negras, indígenas, imigrantes e refugiadas continuam sendo as mais afetadas pela pobreza, pela violência e pela invisibilidade. Por isso, falar sobre as marcas do colonialismo é também falar de justiça, de memória e de cura. É reconhecer essas dores, mas também valorizar a força de quem resistiu e resiste”, explica a organizadora do grupo.

O grupo de leitura se reúne todo último sábado do mês e é aberto ao público. Para ingressar no projeto, é preciso preencher um formulário de inscrição que está disponível pelo link https://forms.gle/W2ws4vQoQS3QZvv89.

Serviço

A Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta – BIPA está localizada na Rua Professor Alfredo Parodi, nº 427, no Centro. Para mais informações sobre essa programação e outros projetos, basta acessar o Instagram @bibliotecapublicadearaucaria, ou entrar em contato pelo número de WhatsApp (41) 3614-7639.