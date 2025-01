Guarda Mirim convoca candidatos aprovados em processo seletivo para matrícula

A Guarda Mirim de Araucária convoca os candidatos aprovados no teste seletivo para este ano a fazerem suas inscrições na sede da Guarda Mirim, até o dia 02 de fevereiro. A lista dos aprovados em primeira e segunda chamada pode ser acessada no site https://araucaria.atende.net/cidadao.

A Guarda Mirim receberá as fichas de inscrição às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h30 às 11h, e das 13h30 às 17h. É necessário portar documentação pessoal com foto (do representante legal e do aluno), comprovante de endereço e ficha de inscrição preenchida, também disponível no site da Prefeitura.

Os candidatos fizeram uma prova no final de 2024 para testar o conhecimento dos pretendentes e assim serem classificados no processo de ingresso na instituição. A Guarda Mirim de Araucária é um projeto da Secretaria Municipal de Segurança Pública, voltado à formação cidadã de adolescentes, e oferece atividades no período da tarde, visando criar cidadãos conscientes e participativos na sociedade.

Serviço

Para mais informações, a Guarda Mirim de Araucária fica na Rua Luiz Karas, 70, Costeira. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pelo telefone/WhatsApp (41) 99632-0983.

Edição n.º 1448.