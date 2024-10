Guarda Mirim de Araucária abre processo seletivo para novos integrantes

A Guarda Mirim de Araucária está com inscrições abertas para o processo seletivo para as atividades do ano de 2025. São 40 vagas para adolescentes entre 12 e 14 anos de idade, sendo 20 vagas para meninas e 20 para meninos, além de 20 vagas para cadastro de reserva. Este é um projeto da Secretaria Municipal de Segurança Pública, voltado para a formação de cidadãos conscientes e participativos na sociedade.

As inscrições deverão ser feitas pelo link pelo https://araucaria.atende.net/subportal/seguranca-publica/pagina/guarda-mirim-processo-seletivoaté até o dia 20 de novembro de 2024. Os candidatos deverão preencher um formulário on-line com seus dados pessoais e dos pais, após login no site da Prefeitura, na barra localizada na parte superior do site, do lado direito. Caso o candidato ou seu responsável não possuam cadastro no sistema autoatendimento, será necessário cadastrar-se na página do processo seletivo.

Após a conclusão da inscrição, um e-mail será enviado para o e-mail logado no sistema confirmando a inscrição, com um número de protocolo. Os candidatos que tenham alguma dificuldade em efetuar a matrícula, podem pedir orientações para a Guarda Mirim.

Informações

Para efetuar a inscrição no site da Prefeitura de Araucária, serão solicitadas as seguintes informações: nome completo do candidato, data de nascimento, sexo, nome da mãe ou responsável legal e um número de telefone com WhatsApp. Já os documentos necessários para inscrição on-line são: cópias legíveis de alguns documentos que poderão ser enviadas como foto ou PDF no momento da inscrição, como RG e CPF do responsável pelo adolescente; RG e CPF do candidato; comprovante de endereço atualizado (quem não tiver endereço regularizado, pode solicitar uma declaração de endereço no CRAS e utilizar como documento).

Prova

O teste de conhecimentos para selecionar os participantes da próxima turma da Guarda Mirim será aplicado no dia 1º de dezembro de 2024, das 9h às 11h, na Escola Archelau de Almeida Torres, que fica na Rua Guanabara, 50, no bairro Iguaçu, próximo ao Parque Cachoeira. O teste será composto por questões objetivas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. Os candidatos devem levar lápis e caneta azul ou preta para realização da prova.

Mais informações podem ser obtidas com a Guarda Mirim, localizada na Rua Luiz Karas, 70 – bairro Costeira ou pelo telefone 3614-7579 e WhatsApp (41) 99632-0983.

