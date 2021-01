Guarda Municipal encerrou 2020 com cerca de 40 mil atendimentos

Compartilhe esta notícia

A Guarda Municipal de Araucária divulgou essa semana um balanço dos atendimentos que foram realizados pela corporação em 2020, fechando o ano com 39.975. Se comparado com o balanço de 2019, quando foram registrados 28.796 atendimentos, percebe-se o crescimento de cerca de 72% nas ocorrências. O que chama a atenção no levantamento é o número expressivo de pessoas que foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia, um total de 498, e também os casos de violência doméstica, que fecharam em 125 ocorrências.

Ainda no período, foram apreendidos 62 veículos, 21 armas e simulacros e 51 apreensões de drogas e outras substâncias ilícitas. Segundo a GM, além das situações de Maria da Penha, entre as ocorrências mais atendidas estão também a perturbação da tranquilidade, denúncias de aglomerações relacionadas à Covid 19, abordagem de suspeitos, furtos, crime ambiental.

Na análise do diretor geral da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Antonio Edison dos Santos de Souza, o ano de 2020 foi atípico, registrando mais atendimentos, com um total de 7.955 em 2020, contra 3.304 em 2019. “E neste ano tivemos a questão da pandemia, que resultou em 468 atendimentos, sendo a maior demanda relacionada a orientações, com 1.723 chamadas e 1.677 atendimentos de perturbação da tranquilidade, ou seja, pessoas promovendo aglomerações e som alto, mesmo em tempos onde é necessário manter distanciamento. Isso possivelmente ocasionou o alto contágio no Município”, avaliou o diretor.

