Guarda Municipal interrompe tentativa de homicídio no bairro Iguaçu neste domingo (06)

Na tarde deste domingo (06), uma tentativa de feminicídio foi interrompida entre as ruas Alagoas e Piauí, graças à intervenção de dois guardas municipais que estavam de folga. O agressor foi contido por dois agentes no momento em que desferiu facadas nas costas da ex-companheira.

A equipe de socorro foi acionada após os guardas presenciarem a cena de violência. Segundo o relato da vítima, o ataque ocorreu após ela buscar sua filha, de 1 ano e 10 meses, que estava em visita com o pai. A vítima afirmou que, ao chegar na residência, foi recebida com gritos e ameaças. O agressor teria dito diversas ofensas e ameaçado matar a ex-companheira, dizendo frases como: “Você merece morrer, vou te matar para sua filha ficar órfã”. Em seguida, ele deu um soco no rosto da mulher, que revidou com um chute e tentou fugir, momento em que foi atacada com facadas.

Os guardas municipais à paisana, que estavam no local, agiram rapidamente e imobilizaram o agressor, evitando que a agressão continuasse. A central da Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio, e a vítima recebeu atendimento médico na UPA.

A vítima relatou à equipe que possui uma medida protetiva contra o homem, já que mesmo após a separação, ele continuou a persegui-la pelas redes sociais usando perfis falsos.

O agressor não aceitava que ela seguisse sua vida, justificando que “ela estaria queimando sua reputação”. Preocupada com a segurança da filha, a vítima também pediu uma medida protetiva para a criança, afirmando que notava descuido por parte do pai durante as visitas.

Ele, por sua vez, afirmou que foi agredido por Tamara com dois chutes e uma pedrada nas costas. Mesmo assim, ele foi encaminhado à UPA e, posteriormente, levado para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.