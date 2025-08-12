Você já teve dificuldades para andar devido a uma dor forte no pé? A maioria das pessoas já deve ter passado por isso, principalmente aquelas que precisam andar bastante durante o dia e usam sapatos apertados. Se esse é o seu caso, é necessário buscar atendimento médico especializado, já que há chances de ter a condição hallux valgo, mais conhecida como joanete. A doutora Carolina Tauchmann, cirurgiã ortopédica da Clínica São Vicente, explica os sintomas dessa doença e como funciona o tratamento.

“O hallux valgo, popularmente conhecido como joanete, é uma deformidade que afeta o dedão do pé, fazendo com que ele se desvie em direção aos outros dedos, causando uma protuberância óssea dolorosa. Muitas pessoas acham que o joanete é apenas um problema estético, mas ele pode causar dor significativa e limitar o uso de calçados”, informa a médica.

Hallux Valgo: Saiba o que é e qual o melhor tratamento para a doença
A doutora afirma que a doença também pode surgir em adolescentes e idosos

A condição é mais comum em mulheres entre os 40 e 60 anos, principalmente pelo uso frequente de sapatos apertados e salto alto, porém, fatores genéticos e alterações biomecânicas do pé ao longo da vida também podem causar a doença. Os sintomas mais comuns são: dor na região do dedão, inchaço, vermelhidão e dificuldade para caminhar ou usar sapatos confortavelmente. Segundo a doutora, o momento ideal para procurar ajuda médica é quando a dor e o desconforto se tornam algo diário.

“Consideramos grave quando a articulação já apresenta rigidez, inflamação crônica, sobreposição de dedos ou quando o paciente tem dificuldade até para caminhar ou usar calçados comuns. Nesses casos, muitas vezes, a cirurgia se torna a única opção viável. Quanto mais cedo o diagnóstico e o cuidado, maiores são as chances de evitar a progressão da deformidade”, declara.

Ela deixa claro que não são todos os casos que necessitam de cirurgia, isso depende do grau da deformidade do dedo. Inicialmente, o tratamento recorre ao uso de palmilhas específicas, fisioterapia e uso de sapatos específicos para a condição e que aliviam os sintomas. O diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento efetivo e para evitar a progressão da condição.

De acordo com a doutora Carolina, não é muito comum, mas o hallux valgo também pode surgir na infância e adolescência, se houver predisposição genética. Nesses casos, tratamentos conservadores são levados em conta, como o uso de palmilhas personalizadas e fisioterapia. Em idosos, a situação ocorre com mais frequência, sendo os principais agravantes o desgaste articular e a fragilidade óssea. Para esse grupo de pessoas, o tratamento com palmilhas e fisioterapia também é mais utilizado, com o adicional de uma avaliação mais precisa em relação ao estado da articulação, caso precisem optar pela cirurgia.

“O hallux valgo pode desencadear problemas como bursite, artrose no pé, dores na coluna e nos joelhos, já que altera a pisada. Por outro lado, doenças como artrite reumatoide, alterações neuromusculares ou fraqueza ligamentar também podem favorecer o surgimento do joanete”, finaliza a especialista.

SERVIÇO

A cirurgiã ortopédica Carolina Tauchmann, que possui especialidade em pé e tornozelo, atua com o CRM 28177 e CBO 225270 na Clínica São Vicente, que está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no Centro. O telefone para contato (físico e WhatsApp) é (41) 3552-4000.

Edição n.º 1477. Victória Malinowski.