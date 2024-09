Homem acusado de abusar de motorista de aplicativo é detido em Santa Catarina

Uma semana após a polícia do Paraná ter efetuado a prisão de Larissa Nunes D’Oliveira, acusada de abusar sexualmente de uma motorista de aplicativo de 47 anos, em Araucária, o seu comparsa, Francis Menegatti, foi preso pela polícia de Santa Catarina.

A prisão de Larissa aconteceu no dia 30 de agosto, enquanto a de Francis aconteceu no dia 5 de setembro, na cidade de Jaraguá do Sul. As circunstâncias que levaram à prisão do suspeito ainda não foram divulgadas pela polícia. Francis está custodiado na cadeia do município catarinense e por enquanto não há previsão da sua transferência para o Paraná. Larissa segue detida na carceragem do Município.

O casal é suspeito de ter abusado da motorista de aplicativo no dia 18 de agosto. Tudo começou quando ela aceitou fazer uma corrida para Larissa e Francis em Curitiba, no bairro Parolin, com destino ao Hospital do Rocio, em Campo Largo. Na metade do trajeto, após insistência de ambos, a motorista alterou a rota e pegou um atalho pela área rural de Araucária.

Nesse trajeto pela área rural, a dupla conseguiu dopar a vítima e abusar sexualmente dela. Após ser violentada, a mulher foi abandonada desacordada e quando acordou conseguiu pedir socorro a vizinhos.