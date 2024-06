Homem condenado por estupro de vulnerável é preso no Capela Velha

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 33 anos, condenado por estupro de vulnerável. O suspeito, cuja identidade não foi revelada, possui uma condenação de 15 anos de prisão pelo crime e foi capturado nesta segunda-feira (10/06), no bairro Capela Velha.

Segundo a polícia, o processo criminal em torno do caso foi iniciado em 2021 na Vara Criminal da Comarca de Araucária e corre em segredo de justiça. O homem detido foi encaminhado ao sistema penitenciário para os procedimentos cabíveis.

Denúncias

A PCPR solicita o auxílio da população no combate a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver ocorrendo no momento da chamada, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.