Nesta segunda-feira (2), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 41 anos, condenado judicialmente pela prática de roubo majorado.

Segundo o delegado da PCPR, Felipe Martins, o mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Araucária, processo iniciado no ano de 2018.

“A ordem judicial refere-se ao cumprimento do restante de pena estipulada na sentença de 3 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão”, afirmou.

A captura do indivíduo ocorreu na Cidade Industrial de Curitiba, em seguida, foi encaminhado ao sistema penitenciário.