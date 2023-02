Na noite do dia 06/02 o SIATE e a Polícia Militar foram acionadas para atender um caso grave de agressão no bairro Costeira, próximo ao UPA. Segundo apuração do caso no local, várias pessoas teriam agredido o cidadão, porém, até o momento, não foram divulgadas mais informações. Confira a live que o Popular realizou no local.