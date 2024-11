Homem é preso após perseguir a ex-mulher até o Terminal do Vila Angélica

Na última segunda-feira, 25 de novembro, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma situação de quebra de medida protetiva no Terminal do Vila Angélica.

Uma equipe estava realizando um patrulhamento pelo terminal, quando foi abordada por um funcionário do local, que disse que uma passageira estaria sendo perseguida pelo ex-companheiro e pediu ajuda para o pessoal que estava lá.

Os agentes conversaram com a vítima, que afirmou que possuía medida protetiva contra o ex. Ela disse que o sujeito já havia sido preso antes, também por quebra de medida de protetiva.

A mulher explicou que alguns momentos antes da chegada da GMA, percebeu que estava sendo seguida pelo ex. Ao embarcar em um ônibus, o homem foi atrás dela e começou a questionar o motivo da moça estar tratando-o daquela forma, e o sujeito ainda falou que iria acompanhar a vítima até em casa.

Quando a moça ia desembarcar, ele tentou impedi-la e os passageiros que estavam no local ajudaram ela, recebendo ofensas do homem em seguida. A mulher conseguiu sair do transporte e pedir ajuda, foi nesse momento em que o funcionário do terminal abordou a GMA.

Os agentes realizaram a abordagem do sujeito, que tentou fugir dentro do ônibus, mas não teve sucesso. A vítima disse que estava muito abalada com a situação, principalmente quando o ex falou que iria acompanhá-la até em casa, porque ela sabia que ele iria fazer algo contra ela.

O homem recebeu voz de prisão, onde foi necessário uso de algema por estar muito agitado e agressivo. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.