Homem é preso com 10 invólucros de cocaína no Capela Velha

Na tarde deste sábado, 6 de julho, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária realizou um patrulhamento pela Rua Maracanã, no bairro Capela Velha, região conhecida pelo tráfico de drogas.

Os agentes avistaram um homem agachado próximo ao muro de uma residência. Ao perceber a viatura no local, o sujeito tentou fugir, mas os GMs conseguiram abordá-lo.

Não foi encontrado nada ilícito com o homem, apenas a quantia de R$ 184,10 em dinheiro. Entretanto, quando os agentes verificaram o local no qual o indivíduo estava agachado, encontraram uma embalagem de cigarro com 10 invólucros de cocaína dentro.

Diante dessa situação, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.