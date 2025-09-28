Na madrugada deste domingo, 28 de setembro, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento na Avenida Manoel Ribas.

Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com um homem ferido, com intenso sangramento no rosto e no tórax. Antes de perder a consciência, ele relatou ter sido atacado com golpes de faca por um indivíduo conhecido pelo apelido de “Bombeiro”, que segundo a vitima, mora em um albergue na Rua Maranhão.

No mesmo momento, uma viatura do SAMU passava pela região e prestou os primeiros socorros. A vítima foi atendida ainda no local e encaminhada para o hospital.

Na sequência, os guardas municipais seguiram até o endereço mencionado, no entanto, ninguém foi encontrado no local.