Redação

Por volta de 5h40 da madrugada de segunda-feira (15/11), um homem invadiu um CMEI na rua Carlos Vicente Zapxon, no bairro Costeira, depredou e arrancou as torneiras do prédio. Quando a Guarda Municipal foi chamada, o suspeito já havia saído do local, porém com suas características em mãos, a equipe realizou patrulhamento pelo bairro e localizou o indivíduo.