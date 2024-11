Homem suspeito de abusar sexualmente de mulher é preso em Araucária

Danilo Souza da Silva, de 40 anos, também conhecido como Baiano, acusado de ter estuprado uma moça em 2020, na área rural de Araucária, já está preso. Ele era considerado foragido da justiça desde que a polícia deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão, no dia 29 de março de 2022, porém Danilo não foi localizado.

A prisão foi feita pela Polícia Militar, em Araucária, na tarde do dia 21 de outubro, após intenso trabalho da Polícia Civil na divulgação das imagens do foragido. A abordagem ocorreu enquanto o autor trafegava pela Rodovia do Xisto, em um veículo de sua propriedade, uma Evoke branca.

Sobre o crime

O crime aconteceu no dia 9 de outubro de 2020, quando Danilo ofereceu carona para a vítima, que teria o conhecido em uma rede social. A mulher aceitou a carona após o trabalho, mas ele acabou levando-a para um matagal, onde a forçou ao ato sexual.

Inicialmente a Delegacia não tinha a identificação de Danilo, mas após uma série de investigações, ele foi reconhecido pela vítima através de auto de reconhecimento fotográfico, porém sempre negou as acusações.

“A união das forças de segurança resultou na captura do autor, colocando fim a um inquérito policial que se estendia desde o ano de 2020. Danilo foi levado para a Cadeia Pública de Curitiba, onde permanecerá à disposição da justiça”, afirmou o delegado Eduardo Kruger, titular da DM.

