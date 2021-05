Homem tenta vender máquinas de cartões furtadas e vai em cana

Uma equipe da Guarda Municipal foi abordada por um pedestre por volta das 20h30 de segunda-feira, 24 de maio, e este informou que um homem estaria oferendo duas máquinas de passar cartões, nos comércios do bairro Estação. Disse ainda que tinha conhecimento de que um amigo teve um equipamento semelhante, furtado no sábado, dia 22. A equipe fez patrulhamento pela região e conseguiu abordar o indivíduo, que supostamente estaria com os equipamentos. Com o abordado não foi encontrado nada de ilícito, porém o homem falou aos guardas municipais que as máquinas referidas estariam em sua casa, que ficava nas proximidades.

A equipe policial foi até o local e fez contato com a vítima que havia sido furtada no sábado, e esta reconheceu uma das máquinas como sendo de sua propriedade. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.

O proprietário da outra máquina foi identificado, mas uma equipe foi no seu endereço e não o encontrou. O porteiro do condomínio onde ele mora foi informado e se propôs a avisar o morador para comparecer à Delegacia, com a devida comprovação para retirar o equipamento.