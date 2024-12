Identificadas as vítimas de tragédia no Guajuvira

Na tarde de sexta-feira (13), equipes da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a uma ocorrência envolvendo um veículo submerso no alagado do Rio Iguaçu, que margeia a Estrada de Guajuvira, dando acesso à localidade rural de mesmo nome.

O carro estava próximo ao Comercial Iguaçu. Moradores locais relataram ter avistado o que parecia ser um carro dentro da água. Para quem não conhece a região, com as chuvas dos últimos dias a estrada e o alagado viram um espelho d’água, sendo muito comum que os motoristas que trafegam pela pista tenham dificuldade em se manter sobre o asfalto.

No local que havia o carro submerso estava um senhor, de nome Claudemir. Ele informou o desaparecimento de seu irmão Paulo Teixeira da Silva, de sua cunhada Neuza Aparecida Knol e de seu sobrinho Pedro Henrique Dantas Teixeira da Silva, que teria apenas 6 anos.

Segundo ele, os três haviam desaparecido no dia 11 de dezembro, após visitarem uma propriedade rural na região. O desaparecimento foi registrado na Delegacia de Araucária no mesmo dia do incidente.

O Corpo de Bombeiros realizou buscas no local e confirmou que o veículo submerso era um Palio branco, identificado como o carro das pessoas desaparecidas. Durante o resgate, foram encontrados três corpos dentro do veículo: dois adultos e uma criança. Os corpos foram reconhecidos por Claudemir, que estava no local.

A Polícia Civil compareceu ao local e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para remoção e perícia dos corpos. Após os trabalhos das equipes, a rodovia foi liberada para tráfego.