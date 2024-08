Identificadas as vítimas fatais de acidente no Capela Velha

No início da noite de sexta-feira (16), um grave acidente aconteceu na Rua Curió, via paralela à Avenida dos Pinheirais, localizada no limite entre os bairros Chapada e Capela Velha. A colisão envolveu um carro e uma moto, resultando na morte de duas pessoas.

As vítimas fatais foram identificadas como Clair Moraes de Oliveira, de 51 anos, que pilotava a moto, e Elizangela de Fátima Barboza, também de 51 anos, que estava na garupa. Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.

O motorista do carro, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital do Trabalhador em Curitiba, mais informações sobre seu estado de saúde não foram divulgados.