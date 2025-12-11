Na manhã desta quinta-feira (11), a Patrulha Comercial da PM recebeu, por meio de um grupo de mensagens, a informação de que uma mulher estaria envolvida em um furto em uma loja de doces no centro. A equipe realizava patrulhamento na mesma via quando localizou a suspeita, uma senhora, de 61 anos, de aparência frágil e discreta, daquelas que, à primeira vista, não chamam atenção e de quem dificilmente alguém suspeitaria.

Ao ser abordada, ela admitiu ter retirado produtos da loja mencionada. Durante a conversa, entregou voluntariamente quatro caixas de chocolate que estavam escondidas em suas roupas. A mulher também relatou ter praticado outro furto anteriormente em um estabelecimento de brinquedos da região.

Durante a verificação de seus dados no sistema, foi identificado um mandado de prisão vigente pelo crime de furto.

Diante das circunstâncias, ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Araucária.