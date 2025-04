Igor Ohpis mostra versatilidade e sobe ao pódio mesmo com desafios em pista

O jovem piloto Igor Ohpis teve duas participações marcantes em competições recentes, mostrando mais uma vez sua capacidade de adaptação e talento nas pistas. Na semana passada, Igor disputou a 2ª etapa da Copa Beto Carrero, onde conquistou a quarta colocação, mesmo utilizando um kart emprestado – uma condição desafiadora para qualquer piloto.

Já neste final de semana, foi a vez da 3ª etapa da Copa SP Light, uma das competições mais disputadas do país. Igor voltou a competir com outro kart emprestado, e mesmo com tempo limitado de preparação – apenas um treino na quinta-feira antes dos treinos oficiais – o piloto brilhou novamente.

Após largar da 11ª posição, enfrentou a primeira corrida com um contratempo: o pneu acabou murchando durante a prova, o que afetou seu desempenho. Ainda assim, Igor mostrou garra e conquistou a sétima colocação. Na segunda corrida, com o equipamento em melhores condições, garantiu mais um excelente resultado: subiu no pódio em quarto lugar, reforçando sua consistência e determinação.

As duas atuações mostram que, independentemente das circunstâncias, Igor se adapta com rapidez a diferentes equipamentos e segue se destacando no cenário nacional do kartismo.

