Impress Decor amplia linha de impressão e inova com o Design Center

A multinacional alemã Impress Decor concluiu a ampliação da sua linha de impressão na unidade de Araucária, com inauguração prevista para o final de agosto ou início de setembro deste ano. A nova linha foi desenvolvida para atender a crescente demanda e melhorar a eficiência produtiva. Com esse investimento, a empresa também aumentará sua capacidade de produção. Além de ser mais eficiente em termos de consumo de energia, a nova linha de impressão está alinhada com as expectativas de crescimento do mercado de construção civil e mobiliário na América Latina nos próximos anos.

A planta fabril da Impress Decor no Município ocupa uma área de 23mil m². De acordo com a empresa, para a linha de impressão já estava prevista a ampliação dentro da metragem já existente. Já o Design Center, novo espaço que está sendo criado, adicionará 800m2 de área. O investimento aplicado pela multinacional nesses avanços é de 30 milhões de reais.

Espaço para negócios

O Design Center será um espaço dedicado a receber clientes, convidados e parceiros de negócios e também abrigar os departamentos de marketing e design. Este projeto tem como objetivo apoiar ações de relacionamento e refletir o posicionamento da empresa como uma marca “design-oriented”, além de possibilitar a criação de uma gama ainda maior de padrões e designs de alta qualidade.

A inauguração do espaço está prevista para o primeiro trimestre de 2025, ano em que a Impress celebrará 25 anos de operações no Brasil.

Alta tecnologia

Como parte do seu projeto de expansão e inovação, a Impress Decor planeja trazer para o país um scanner exclusivo, atualmente utilizado apenas na Europa. Esta tecnologia permitirá o desenvolvimento completo de produtos localmente, desde a seleção de materiais até seu escaneamento e separação. Com isso, a empresa espera reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento e logística, nacionalizando o processo e proporcionando maior agilidade e prioridade nas operações. Com o Design Center, os desenvolvimentos serão mais direcionados para os mercados brasileiro e latino-americano.

“O investimento reforça o compromisso da Impress Decor não apenas com o mercado brasileiro, mas também com o objetivo de atender a toda a América Latina, consolidando sua presença e influência no setor”, afirma a empresa.

Edição n.º 1428.