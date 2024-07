Inscrições para oficinais artísticas abrem na próxima quarta-feira (10)

Na próxima quarta-feira, 10 de julho, a Prefeitura de Araucária abrirá as inscrições para atividades artísticas, sendo disponibilizados 140 vagas para várias oficinas. O projeto é realizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

As inscrições serão realizadas até que todas as vagas sejam preenchidas, e no mínimo, um terço das vagas serão destinadas a pessoas atendidas pela SMAS. Os interessados que são participantes do programa, devem apresentar a Folha Resumo do Cadastro Único no momento da matrícula.

Para que a matrícula seja feita, serão necessários os seguintes documentos: CPG, RG e comprovante de residência. O local de inscrição de cada oficina é onde o curso será realizado.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a Casa da Cultura pelo número (41) 3614-7641.

Confira as informações de cada oficina

Oficina de Desenho Artístico

As aulas iniciarão no dia 26 de julho, previsto para finalizar no dia 24 de janeiro de 2025, sendo toda sexta-feira das 13h30 às 16h30. Ao todo são 25 vagas disponíveis, com idade a partir de 12 anos. O curso terá duração de 70 horas por 24 semanas, e será realizado na Aldeia da Solidariedade, localizado no Parque Cachoeira.

Oficina de Musicalização

Com início no dia 26 de julho, as aulas estão previstas para finalizarem no dia 30 de maio de 2025, tendo a duração de 80 horas por 40 semanas. O curso será realizado na Casa da Cultura, toda sexta-feira das 9h às 11h. Serão 25 vagas, para crianças entre 7 a 11 anos.

Oficina de Dança Contemporânea

O curso será realizado na Praça CEU para crianças e adolescentes, com 25 vagas disponíveis. As aulas serão realizadas toda sexta-feira, das 8h às 9h30. Totalizando 40 horas por 27 semanas, a oficina irá começar no dia 26 de julho e finalizará no dia 14 de fevereiro de 2025.

Esta oficina também será realizada no Teatro da Praça, mas com 20 vagas disponíveis, com foco em crianças de 4 a 7 anos. Previsto para começar no dia 24 de julho e finalizar no dia 14 de maio de 2025, as aulas serão realizadas toda quarta-feira das 9h às 11h, totalizando 75 horas por 38 semanas.

Oficina de Teatro

Realizado na Praça CEU, o curso é destinado para crianças e adolescentes. Possuindo 25 vagas, a oficina irá totalizar 40 horas de aula por 27 semanas. A previsão de início é para o dia 26 de julho, com finalização no dia 14 de fevereiro de 2025. As aulas serão realizadas toda sexta-feira das 10h às 11h30.

O Teatro da Praça também irá disponibilizar essa oficina, mas possuindo 20 vagas destinadas para crianças de 8 a 11 anos. As aulas terão duração de 74 horas por 37 semanas, sendo realizadas toda sexta-feira das 8h30 às 10h30. O inicio será no dia 26 de julho, com previsão para finalizar no dia 09 de maio de 2025.