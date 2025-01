Interessados na cidadania espanhola precisam ficar atentos. Prazo para solicitações em 2025 está se encerrando

O ano de 2025 pode ser a última chance para descendentes de espanhóis solicitarem a dupla nacionalidade. A Lei da Memória Democrática (LMD), que facilitou o reconhecimento da cidadania espanhola para até a geração de bisnetos, está com os dias contados e perderá a validade em outubro deste ano. Diante desse prazo, aqueles que desejam reivindicar seus direitos precisam agilizar a documentação para garantir o benefício.

A legislação permite que a nacionalidade espanhola seja reconhecida para três grupos específicos: pessoas nascidas fora da Espanha cujos pais ou avós eram originalmente espanhóis, filhos e filhas de mulheres espanholas que perderam a nacionalidade ao se casarem com estrangeiros antes da Constituição de 1978 e filhos maiores de idade de indivíduos que adquiriram a cidadania por meio da Lei da Memória Histórica, anteriormente conhecida como Lei dos Netos.

A Migros Worldwide nasceu com a missão de atender, orientar e assessorar pessoas que desejam obter a dupla cidadania polonesa, alemã, italiana e espanhola, além de auxiliar no processo de visto americano de turismo. Com uma equipe experiente e especializada, a empresa oferece um atendimento completo e personalizado para tornar esses processos mais rápidos, seguros e eficientes.

Diante da proximidade do prazo final, é essencial iniciar o processo o quanto antes. O reconhecimento da nacionalidade exige uma série de etapas, como pesquisa genealógica, obtenção de documentos tanto no Brasil quanto na Espanha, traduções juramentadas, apostilamento e organização do pedido. Todo esse trâmite pode levar, em média, seis meses, tornando a antecipação um fator determinante para garantir o direito à cidadania espanhola dentro do prazo legal.

Com um atendimento ágil e transparente, a Migros Worldwide está pronta para esclarecer dúvidas e dar início ao seu processo. Seja para garantir seu passaporte europeu ou planejar sua viagem aos Estados Unidos. Entre os serviços oferecidos, estão consultoria personalizada para verificar a elegibilidade, pesquisa genealógica para localizar registros familiares e assistência completa na solicitação da nacionalidade, evitando erros e custos desnecessários.

Para mais informações sobre o processo de nacionalidade espanhola, é possível entrar em contato pelo WhatsApp (41) 98714-9581, e-mail contato@migroscidadania.com ou acessar o site www.migroscidadania.com.br.

