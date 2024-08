Isidório Duppa: Bitruca

Iéu achando que os animal sendo mais inteligente que muita gente!!! Pra animal basta ensinar uma véis e repetir mais umas duas que iéles ja sabem tudo direitinho, mais pra muita gente se vive falando e iéles continuam fazendo tudo erado!!! Zóia só, o Silver meu cavalo conhecendo de cor e assaltiado o caminho de casa que iéu até podendo tirar pestana na caroça!! Os ganso non dexando estranho invadir propriedade, As galinha até fazem fila na porta do paiol pra ganhar mio, as vaca de madrugada já entron no mangueron pra ganhar massage nas teta e os cachorro, um mais intiligente que o outro que se for falar de todos vai coluna intera. Por iesto iéu só indo falar do Bitruca, que sendo o maior dos vira-bosta de casa, e zóia!!! pensa nun cachoron!!! Quase tamanho de um jegue!!! Bitruca, que iéu dando de presente pro Chico do Paiero que ficando cego depois que viuvando. Acontece que a muier do Chico do Paiero no leito de morte pedindo pra chico non zoiar pra outra mulher despois que iéla indo pro paraiso, e se iéle zoiasse iéla vindo e arancando o zoio dele, e non sendo que praga pegando e Chico ficando cego!! De dó, iéu deu o Bitruca pra servir de cachorro de cego, porque sendo grandon e dando segurança nos passo!! Bitruca aprendendo as arte de conduçón de cego e onde Chico indo só indo porque bitruca levando!! O único problema do bitruca sendo a réiva que iele tendo de gato, as disparada do bituca quando vendo gato dexavon o Chico do Paiero esperando horas pra voltar pra casa. No casamento da Rosilda, filha do Chico, foi bitruca que levando a filha pro altar, vestido de terno e gravata. Despois da cumilança as dama e os conde aredaron as mesa do paiol de mio pra começar o baile. Ieu estando dançando umas polaquera quando de repente arrebentando boton do suspensório. Pra calça non cair non chon ieu viu uma corda em cima da mesa do Chico do Paiero, e já que Chico estando cego nem indo se importar. Ieu passô corda na cintura bem na hora que passando um gato no salon, ieu só sentiu o tranco!!! Iera a corda da cólera do Bitruca, que saiéu que nem um foguete detrais do gato e me carregando junto esfolando bunda no chon, Levaron 2 hora pra me tirar de cima do pinheiro!!! Désgracéra Mésmo!!!

