Isidório Duppa: Pessimista

Pensamento Positivo!!! Pensamento Positivo!!! Mais como que iéu vai ter pensamento positivo se a coisa vai dar erado mesmo?? E quando dando erado, iésto provando que ieu estando certo!!!! Tava chovendo que uma desgraça, Vaca escorregando caiéu na valeta, ficô intalada no trazero, e agora?

Como que ieu vai fazer pra tirar a vaca da valeta? Pediu socoro pros vizinho, enton me disseron que pra passar corda na vaca e puxar com trator ah, iesto non vai dar certo.

Mesmo ansim passou corda no corpo da vaca, engatô no trator, e a primera puxada corda arrebentando!!! Viu, ieu falando que non vai indo dar certo!!! Enton buscaron uma corente passaron no pescoço da vaca, ah, ieu falando iésto non indo dar certo!!!! Engatô corente no Trator, foi puxando devagarinho pra non enforcar a vaca enquanto pessoal foi na valeta ajudanto e empurar a vaca pelos trasero e ieu falando qua vaca vai dar coice, e pessoal dizendo, Pensamento Positivo Isidório!! Quando vaca soltô as perna, ah non deu outra, sento-lhe um coice no peito de um camarada que ficô estendido na lama. Viu, ieu falô que non indo dar certo!!!! Começaron a pegar os cebular pra chamar ambulânça e ieu já foi dizendo, Ah iésto non vai dar certo, sinal de cebular no Capon Fechado non pegando em dia de chuva!!! Despois que desistiron falaron que tendo que levar camarada pro pronto socoro, me mandaron buscar o Monza!! Iéu foi e pensando iésto non vai dar certo, Monza non pegando quando ficando uma semana sem uso!!! E non dando outra, Monza sem partida. Empuremo pra pegar no tranco e iéu falando, iesto non vai dar certo, pneu do Monza furado e estepe no conserto!!! Bateu desespero no pessoal, e agora? Como vamo fazer? Camarada vai acabar morendo deitadon na valeta!!! Ah enton ieu foi falando pro pessoal, Pensamento Positivo, Pensamento Positivo!!! Non vamo pensar em desgraça porque desgraça só trazendo desgraça, pensem no velório que vamo ter pra tomar ums bitruca e jogar um truco!!!! Pessoal ficando revoltado falando que iéu que sendo pessimista e por iésto dando tudo erado, ah ieu levantando pra seis!!! Já foi dizendo que ieu colaborando com a familia, dar dar uma vaca pra pagar as despesa, é só tirar a vaca da valeta e tudo resolvido!!!

