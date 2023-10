Isidório Duppa: Restaurante Árabe

Ieu tem um grande problema, quando bariga começa a roncar de fome acaba acordando os otros orgo que non tavon incomodando, intestino começa a funcionar, estômo descobre que tá vazio e reclama, coraçón bate mais forte pra ieu iscuitar que estando na hora de encher a pança de fejon, arois, batata, repoio, toresmo e meio quilo de carne.

E quando estando fora de casa ieu até tenta enganar o estômo, com uma bolacha maria, um pastel de vento, um kibe, mas de tanta enganaçón, nem o estômo tá mais acreditando ne ieu.

Outro dia tava na cidade e acabando se atrasando porque fila do banco dobrando esquina e na fila mesmo a bariga roncando que tudo mundo zoiando torto, ieu até soltando uns peidinho pra disfarçar e non passar tanta vergonha. Mas non teve jeito, ou ieu vai almoçar ou acorda todos funçonário que ton drumindo!!! Percurô o restorante mais próximo e estando lá, com umas bandera agitando o Restorante Salimsoiéu!! Comida Árabe!!! Bem, ieu nunca comeu nada de Árabe, mais os árabe ja comeron muito dinheiro meu vendendo ropa nas lujinha. Enton proque non experimentar?? Sentei na mesa e veio garçón trazendo cardápio, no começo ieu achando os preço meio pesado, mais se sendo dos árabe que custando pedir desconto, afinal das conta, negócio sendo negócio, comilança a parte!!! Comecei a ler o nome dos prato, iéu non entendeu porcaria nenhuma, mais ieu que non vai passar vergonha de preguntar o que sendo, o único mesmo que ieu entendendo sendo o Kibe que tem nas lanchonete, mas se sendo pra experimentar coisa deferente ieu já foi pedindo pro garçón trazer Babaganuche, Humus e Tabule, Bem treis prato devendo dar pra encher a pança!!! Fome já tava do tamanho familia, ieu podendo devorar um boi. Quando achegando pedido vindo os treis prato!!!! Desgracéra Mésmo!!! Babaganuche sendo Beringela e se tem coisa que ieu mais detestando na vida sendo Beringela, non comendo de jeito nenhum. O Tal do Humus sendo uma pastinha tipo patê pra passar no pão, Tabule que ieu pensando que sendo uma Tabule de frios sendo uma salada de Trigo, Iesto nem vai dar pro chero verde!!!! Chamei garçom e perguntei o que tem de carne, enton garçon dizendo que tem kibe e Kafka, ieu enton pedindo Kafka. Desgracéra Mésmo, Vindo um bolinho de carne no palito!!! Só pra acabar, pra non passar vergonha e nem muita fome, pedi um kibe pra viagem, quando abrindo, vocéis non von acreditar, non von acreditar!!! O kibe tava cru!!!!!! Non tiveron nem o trabaio de fritar!!! Desgracéra Mésmo!!! Sentei na Butchoska….

