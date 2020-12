Israelense é cenário para clipe de dupla curitibana de rappers

Compartilhe esta notícia

Crianças são duramente afetadas pela violência nas comunidades menos favorecidas. Foto: divulgação

Com mais de 50 mil visualizações no Youtube, o clipe “Levante os Punhos”, da dupla de rappers P.A. e P.H., de Curitiba, teve como cenário o jardim Israelense, no bairro Capela Velha, considerado uma das maiores favelas planas da América Latina. O clipe foi lançado no dia 29 de novembro, na MTV, e já vem conquistando fãs pelo Brasil e até em outros países. O contato com a comunidade veio através de familiares da dupla, que moram no local, e através da associação de moradores dos jardins Israelense e Arco-Íris, que abriram as portas da comunidade para a produção do clipe, que também tem como cenário, uma comunidade de São Paulo.

A música “Levante os Punhos” traz à tona a realidade atual da luta racial, principalmente do jovem negro que vive nas comunidades do Brasil. Retrata a violência policial contra os negros pobres das comunidades, mas acima de tudo, a opressão que o negro sofre em todo mundo.

Coincidentemente, o clipe foi lançado um dia antes do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, que foi espancado até a morte por um policial militar que trabalhava como segurança em uma rede de supermercados em Porto Alegre, o que reacendeu a importância da luta contra a desigualdade racial.

A produção é de Fernando Monteiro, que trouxe até a comunidade do Israelense todo o aparato necessário para a produção musical, inclusive um drone, para mostrar a dimensão das comunidades carentes do nosso país. A associação de moradores ficou honrada com a escolha da dupla e com o resultado do trabalho, que acabou projetando o nome do jardim Israelense. O clipe também chegou até o produtor do filme Creed 2, que convidou a dupla para participar do Dream Makers na Europa, com possibilidade de projetá-los internacionalmente.

Para conferir o clipe “Levante os Punhos”, acesse https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=z–vaejpH1A&app=desktop

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020