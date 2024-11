Jatobá e Lobas são os campeões do Veterano e do Feminino da Liga, respectivamente

Após meses de muitas disputas, os campeonatos municipais Veteranos 50tinhas e Feminino, organizados pela Liga Desportiva de Araucária, conheceram seus campeões. O time Lobas venceu no Feminino, após derrotar na final a equipe do Gapar por 2×1. Na disputa de terceiro lugar os times Feras e NEPC empataram em 1×1, levando o jogo à decisão por pênaltis, onde o NEPC ganhou por 4×3. Na final do Veteranos o Jatobá levou a melhor, vencendo o Grêmio por 2X1.

Foto: Divulgação.

Os artilheiros do masculino foram os jogadores José Francisco dos Santos do Jatobá e Adriano Lima, do Grêmio, e o goleiro menos vazado foi José Altair de Oliveira, do Jatobá. A equipe Lobas dominou na decisão das melhores em campo: a jogadora Gracielle Gama Ferro foi a artilheira e Maria Luiza de Souza Almeida foi eleita a goleira menos vazada.

Foto: Divulgação

Edição n.º 1440.