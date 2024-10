Jogador do Jatobá está na seleção do Paraná que disputa a Taça das Favelas Brasil

O talento em campo do jogador araucariense Reuel Henrique Nogueira Pimentel, 17 anos, chamou a atenção de olheiros na Taça das Favelas Paraná. Na competição ele defendeu o Favela Jatobá, time onde iniciou aos 15 anos e atualmente é atacante na categoria Sub-17. Reuel foi convidado para disputar a Taça das Favelas Brasil, defendendo a seleção paranaense, jogando na posição de meia.

São 12 equipes participantes e o Paraná está no grupo B, juntamente com os times do Rio Grande do Sul, Goiás e Paraíba. O primeiro adversário foi a equipe da Paraíba, a qual venceu por 3×0, avançando para as quartas de final. O próximo adversário do time paranaense ainda não foi definido.

“Estou em São Paulo jogando na Taça Nacional e com certeza isso será um marco importante para a minha carreira. Pra mim foi uma honra ter recebido este convite”, disse o atleta.

