Jogos emocionantes marcaram a última rodada da Liga Infantil de Futsal da SMEL

Promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL, a Liga Infantil de Futsal continua apresentando jogos empolgantes, mostrando todo talento da garotada em quadra. Na quarta-feira, 14 de agosto, a competição teve mais uma rodada, com cinco partidas bem disputadas.

Teve chuva de gols, para alegria das torcidas e as próximas rodadas prometem ainda mais emoção. Acompanhe os resultados dos últimos jogos e as tabelas com as disputas das próximas rodadas.

Resultados de quarta-feira (14/08)

AFFA Figas D 03X01 NEPC Araucária (Sub-12)

Quadra do Pady 03X00 AFFA Figas C (Sub-12)

AFFA Diamante A 02X01 AFFA Figas A (Sub-12)

AFFA Figas D 02X04 AFFA Diamante A (Sub-10)

AFFA Diamante B 03X00 AFFA Figas C (Sub-14)

Jogos de sábado (24/08)

09h10 – NEPC Araucária A X SMEL Planalto (Sub-14 A)

09h50 – Quadra do Pady A X Quadra do Pady B (Sub-14 Fem.)

10h20 – NEPC Araucária A X União Planalto (Sub-14 Fem.)

10h50 – União Planalto X Projeto Vencer (Sub-12 A)

Jogos de domingo (25/08)

08h30 – Quadra do Pady X AFFA Figas C (Sub-10 A)

09h00 – Jatobá x AFFA Diamante A (Sub-14 C)

09h40 – AFFA Diamante A X AFFA Figas B (Sub-12 B)

10h10 – NEPC Araucária A X AFFA Figas A (Sub-12 B)

10h40 – NEPC Araucária A X AFFA Figas B (Sub-10 B)

Jogos de terça-feira (27/08)

18h00 – NEPC Araucária C X NEPC Araucária A (Sub-17 Fem.)

18h40 – NEPC Araucária B X Szymanski (Sub-17 Fem.)

19h20 – NEPC Araucária A X AFFA Figas B (Sub-12 B)

19h50 – AFFA Figas A X Projeto Vencer (Sub-10 A)

20h20 – AFFA Figas A X AFFA Figas D (Sub-12 B)