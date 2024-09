Jovem que desapareceu em Curitiba é encontrada sem vida em Araucária

Na manhã deste sábado, 21 de setembro, por volta de 9h45 da manhã, a adolescente de 17 anos que estava desaparecida desde quinta-feira (19), foi encontrada sem vida na divisa entra Araucária e Curitiba, no bairro Tatuquara.

De acordo com informações oficiais, um homem estava pela região do bairro Thomaz Coelho, quando encontrou Khauanna Priscilla de Oliveira sem vida. Ele acionou a Guarda Municipal de Araucária, e quando os agentes chegaram ao local encontraram uma equipe da GM de Curitiba, já que se trata de uma ocorrência na divisa entre as duas cidades. A princípio, a causa da morte teria sido suicídio, já que uma carta foi encontrada.

Khauanna era moradora de Curitiba, e seu desaparecimento comoveu a população da Capital e de toda a região metropolitana.

Muitas pessoas estavam a sua procura, várias publicações foram feitas e compartilhadas nas redes sociais. Não há informações sobre onde será o velório e enterro da jovem.