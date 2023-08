Judocas araucarienses faturaram medalhas em São Paulo

Nove atletas de judô da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) competiram pelo “72° Torneio Anual da Budokan 2023”, e conquistaram diversas medalhas, a competição aconteceu na cidade de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo, no último fim de semana.

Os vencedores são: medalha de prata para Daniel Salvani – Sub 11 e medalhas de bronze para Juan de Lima e Alex de Paula – Sub 13, Alfeu de Paula, Davi Salvani, Rafaela Vieira e Nicoly Schnorr – Sub 15, Milena Vieira e Sahra Salvani – Sub 18. Também participaram da competição os atletas Douglas da Silva, Yuri Holub, Lucas Roque, Luiz Pereira e Maria Santos.