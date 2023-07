Segundo o SIMEPAR, nesse final de semana a previsão do tempo dará uma trégua, com céu claro e temperaturas amenas. Nessa sexta-feira (30/06) a mínima será de 10°, e a máxima de 18°. As rajadas de ventos podem chegar a 31 km/h.

No sábado (01/07) a mínima permanece a mesma, enquanto a máxima vai para 20°, com a ventania diminuindo para 24 km/h. No domingo (02) a mínima vai para 11°, e a máxima para 19°. Os ventos aumentam novamente para 30 km/h.

Foto: Marco Charneski