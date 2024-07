Junho Laranja alerta para importância do diagnóstico precoce da anemia e da leucemia

Junho Laranja é uma campanha de conscientização sobre o diagnóstico, tratamento e a prevenção da leucemia e da anemia, duas doenças do sangue. O objetivo é alertar sobre os riscos dessas condições e da importância que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado têm em ambas.

A anemia afeta cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, o que corresponde a 30% da população mundial. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil tem cerca de 10.810 novos casos de leucemia por ano e 6.738 óbitos.

Sobre a anemia

A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma condição na qual há uma redução da hemoglobina no sangue ou, de forma simplificada, uma queda nos glóbulos vermelhos. Os principais sintomas relacionados à anemia incluem fraqueza, falta de ar, indisposição, tontura e palpitações.

“Nos quadros crônicos que se instalam de uma forma mais gradual, como em anemias carenciais, por exemplo, é possível que o paciente não apresente sintomas no início do quadro ou apenas apresente quando exigido de forma mais intensa, através de atividade física, por exemplo”, explica o oncologista clínico Luís Felipe Matiusso de Souza, que atua na Clínica São Vicente, em parceria com o IOP – Instituto de Oncologia do Paraná.

Segundo o especialista, o tratamento da anemia varia de acordo com a causa e envolve desde a reposição de determinados nutrientes até a transfusão sanguínea em casos mais graves. “Uma anemia mal curada ou não tratada não se transforma numa leucemia, mas ela pode sim ser um dos sintomas, uma das formas de apresentação de uma leucemia”, ilustra.

Tipos de anemia

Ferropriva: tipo mais comum da condição, causado por deficiência de ferro;

Falciforme: tipo hereditário de anemia no qual os glóbulos vermelhos são produzidos de forma anormal, em formato semelhante ao de uma foice;

Megaloblástica: causada pela deficiência das vitaminas B9 e B12;

Perniciosa: um tipo de anemia megaloblástica, é uma condição autoimune que também é causada pela deficiência de vitamina B12;

Hemolíticas: de origem autoimune, ocorre quando a medula óssea tem dificuldades para produzir os glóbulos vermelhos;

Do recém-nascido: como o nome indica, afeta os recém-nascidos e é causada por uma incompatibilidade entre o tipo sanguíneo da mãe e do bebê.

Para se chegar ao diagnóstico da anemia, são necessários exames para verificar qual o tipo da doença, e entre eles estão os que medem os níveis de ferro, exames de fezes e de urina.

Sobre a leucemia

A leucemia é um tipo de câncer que acomete a medula óssea, esta considerada a fábrica do sangue. Ela se divide entre as linhagens linfóide e mielóide e nas apresentações aguda ou crônica. Os principais sintomas relacionados são: anemia, fraqueza, aumento dos gânglios linfáticos (popularmente conhecidos como ínguas), do fígado e ou do baço, sangramentos frequentes, hematomas frequentes e infecções de repetição.

“O diagnóstico de uma leucemia é feito a partir de hemograma e de avaliação da medula óssea, com biópsia de medula óssea e mielograma. Os principais tratamentos são a quimioterapia e o transplante de medula óssea. As chances de cura dependem do tipo de leucemia, da fase em que a doença foi diagnosticada e de fatores intrínsecos ao paciente, como a presença de comorbidades e a idade, por exemplo”, esclarece o Dr Luís Felipe.

Edição n.º 1421