Conforme divulgado pela Prefeitura de Araucária, a Junta de Serviço Militar de Araucária, responsável pelo alistamento militar, mudou de endereço e está realizando atendimento em um novo local.

Antigamente o atendimento era realizado no bairro Porto das Laranjeiras. Agora, o serviço acontecerá na Rua Major Sezino Pereira de Souza, n° 422, no Centro, em frente ao Ceebja. Para mais informações, basta entrar em contato pelo número (41) 3614-7670.

As Juntas de Serviço Militar são órgãos de execução do Serviço Militar nos municípios, sendo presididas pelos prefeitos municipais.