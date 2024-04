Justiça do Trabalho de Araucária fará mutirão de conciliação entre os dias 20 e 24 de maio

A Justiça do Trabalho de Araucária irá promover entre os dias 20 e 24 de maio, a 8ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que tem por objetivo aumentar os índices de acordos amigáveis nas ações trabalhistas.

Na última edição do mutirão, realizado em 2023, 470 pessoas foram atendidas na 1ª e 2ª Varas do Trabalho da cidade, o que resultou no pagamento de R$ 209,8 mil em indenizações, referentes a 12 processos.

As inscrições para participar da mediação devem ser realizadas até 10 de maio, no site do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR) www.trt9.jus.br. Podem ser inscritos processos trabalhistas em qualquer fase, mesmo já tendo uma decisão judicial. Tanto o trabalhador quanto as empresas podem requerer uma audiência de conciliação para finalizar a ação trabalhista. A partir disso, a parte contrária será convidada a participar de uma conversa, que pode ser presencial ou on-line, para debater propostas de conciliação.

“Há um ditado popular no meio jurídico que diz que a conciliação é uma sentença escolhida pelas partes. O acordo gera economia de tempo e de custos para todos os envolvidos. Para o empregado, acontece o recebimento de valores de um direito de forma mais rápida. Para as empresas, é uma forma de finalizar um passivo e ajustar o pagamento ao fluxo de caixa. Para a Justiça Trabalhista, a vantagem é encerrar uma ação e dedicar energia para casos mais complexos”, avalia o presidente do TRT-PR, desembargador Célio Horst Waldraff.

Semana Nacional

As 97 Varas do Trabalho e os 13 Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) no Paraná estão mobilizados para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O mutirão é nacional e visa concentrar esforços para promover diálogos e gerar entendimento entre as partes dos processos decorrentes de relações de trabalho. Neste ano, a Justiça do Trabalho utiliza o slogan “É conciliando que a gente se entende”.