Justiça Eleitoral de Araucária promove assinatura do Pacto Eleições no Caminho da Paz

No último domingo de agosto, dia 25, o juiz da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, Carlos Alberto Costa Ritzmann, e a chefe do Cartório, Yna Barbosa Honda e Sousa, promoveram no Fórum Eleitoral do município, a cerimônia para assinatura do Pacto Eleições no Caminho da Paz. A iniciativa visa garantir que o pleito transcorra de forma segura, igualitária, inclusiva, livre de desinformação e discurso de ódio.

Durante o evento, o juiz eleitoral ressaltou a importância da participação de todos no projeto do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que propõe a adoção de ações de prevenção e combate às fraudes na cota de gênero e medidas para educar e conscientizar o eleitorado, como a Central de Combate à Desinformação do TRE-PR, o projeto Gralha Confere.

Na ocasião, aderiram ao Pacto as seguintes coligações partidárias: em Contenda: Contenda do Rumo Certo (Republicanos, União Brasil, Podemos, PL e PRTB) e Construindo com Honestidade Um Novo Caminho (PSD, PP e PRD); em Araucária: O Trabalho Continua (União Brasil, PSD e Republicanos) e Juntos Podemos Mais (PSOL e Rede). Também aderiram à iniciativa do TRE-PR as federações partidárias Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), de Araucária e Contenda, e PSB Cidadania, de Araucária, além do Partido Novo e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Araucária. A Rádio Jovem Pan News foi outra instituição a aderir ao Pacto no evento do dia 25.

Adesão ao Pacto

Instituições públicas e privadas de todo o Paraná são convidadas a apoiarem o “Pacto Eleições no Caminho da Paz”, do TRE-PR. O Termo de Adesão está disponível no site do Tribunal www.tre-pr.jus.br (clicar nas abas Eleições / Eleições 2024 / Eleições 2024: no caminho da paz), que torna pública também a lista das mais de 200 entidades e partidos signatários, bem como os conteúdos de divulgação da campanha.

Edição n.º 1432.