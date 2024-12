Justiça Eleitoral diploma candidatos eleitos para Prefeitura e Câmara

A Justiça Eleitoral de Araucária realizou na terça-feira, 10 de dezembro, a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no último dia 6 de outubro. A solenidade aconteceu na sede da subseção local da OAB.

A diplomação é como se fosse a última etapa do processo eleitoral sob responsabilidade da Justiça. É nesse evento que os eleitos recebem seus “certificados”, documento indispensável para que o Poder Legislativo possa permitir que eles tomem posse de seus cargos em 1º de janeiro de 2025.

No evento desta terça-feira foram diplomados prefeito, vice-prefeita e os treze vereadores que assumirão seus mandatos no primeiro dia do próximo ano. O recebimento do diploma é o reconhecimento da Justiça Eleitoral de que os candidatos cumpriram todas as etapas necessárias pela legislação para exercer um cargo eletivo.

Foto: Divulgação. Com diploma em mãos, Gustavo e Tati tomam posse em 1º de janeiro.

Na cerimônia coube ao vereador mais votado nestas eleições, Vagner Chefer (PSD), falar em nome dos novos integrantes do parlamento municipal. Da mesma forma, coube ao prefeito eleito, Gustavo Botogoski (PL), falar pela chapa majoritária eleita para comandar a Prefeitura entre 2025 e 2028.

O promotor eleitoral Henrique Bolzani, a quem coube ser o fiscal da lei durante as eleições, também deixou uma mensagem. Nela, parabenizou os eleitos. “Hoje e um dia muito importante para a democracia, pois torna seus candidatos aptos a tomar posse. E a primeira questão a ser enfrentada por vocês é dar o devido valor ao dinheiro público e exercer o mandato em nome do povo. Espero que vocês façam valer o poder-dever recebido do povo e que entendam que às vezes é preciso mais coragem para não fazer do que para fazer”, pontuou.

Responsável por garantir que as leis fossem respeitadas nestas eleições, o juiz eleitoral Carlos Alberto Costa Ritzmann parabenizou os eleitos, mas também lhes deu um pito. Isto porque 60% das prestações de contas dos que foram diplomados já foi julgada irregular. “Esta muito possivelmente é minha última eleição como juiz. É minha 14ª eleição. São mais de 30 anos e continuo vendo os mesmos erros e apesar das orientações que sempre damos, os candidatos seguem tendo as contas reprovadas”, lamentou.

O fato de a cidade não ter eleito nenhuma mulher também foi destacado pelo magistrado. “Não há demérito nos vereadores diplomados hoje, mas é lamentável não termos nenhuma mulher sendo diplomada. E é sinal de que algo está errado. O dinheiro da campanha é público e boa parte dele deveria ser direcionado as campanhas femininas. E o fato de não termos mulheres eleitas parece mostrar que o dinheiro não está indo para campanhas femininas”, analisou.

Edição n.º 1445.