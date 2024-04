Karatê da SMEL foi destaque no Campeonato Brasileiro

Os 11 atletas de karatê que participaram do Campeonato Brasileiro, realizado no último final de semana, em Joinville, deram o recado. A equipe araucariense protagonizou excelentes lutas e conquistou três medalhas de ouro e cinco de bronze.

Esses resultados também contribuíram para que o Paraná fosse vice-campeão geral na competição.

“Foi um excelente resultado, considerando todas as dificuldades enfrentadas pelos atletas na jornada”, destacou a SMEL. No próximo sábado (20) os caratecas da cidade terão mais um grande desafio pela frente: a disputa da primeira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê, que vai acontecer em Francisco Beltrão, no interior do Paraná.

Confira os destaques

As medalhas de ouro foram para Raquel, campeã Sub-21 com menos de 55kg; Wellington, campeão Júnior -75kg; e Moisés, campeão Sub-14 kata. E as medalhas de bronze foram conquistadas pela Nyonara na categoria Júnior -55kg; Júlia na Júnior -67kg; Aron no kata infantil Sub-12; Matheus no cadete – 61kg; e Lucas no adulto -60kg.