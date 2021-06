Araucária chega a 40 mil vacinados, porém já temos 400 mortos pela covid, e não temos nenhuma perspectiva de quando a comunidade araucariense pode pensar em voltar à normalidade. Alguns pensavam que os vacinados se tornariam uma espécie de cidadãos com livre trânsito. Pessoas que estariam virtualmente livres da pandemia para tocarem suas vidas, mas não não é assim. É preciso continuar o isolamento, usar máscara e alcool em gel como antes. Não está livre nem mesmo de pegar a covid, já que o grau de proteção das diferentes vacinas pode combater uma infecção pelo vírus, mas não torna completamente imunizado. Nada está sendo como esperávamos, mas temos que considerar que, diante do panorama catastrófico que se desenhava, não estamos tão mal assim.

Malgrado o número de mortos, onde perdemos parentes, amigos, vizinhos, pessoas que nos eram queridas, já passamos do pior. Apesar de não ser um retorno à normalidade, já que será parcial, o retorno às aulas presenciais acontecerá já em agosto para algumas escolas municipais. Até lá, conta-se com a vacinação com pelo menos da primeira dose da maioria dos professores.

Alguns ares de normalidade já começam a aparecer. A doença continua a ser uma ameaça. Tal qual era no começo, no entanto, as pessoas vão ficando cada vez mais animadas à medida que o ritmo da vacinação vai alcançando faixas etárias mais baixas. Se o governo conseguir manter o ritmo de fornecimento de vacinas igual ou superior ao atual, outubro será o mês em que a maioria dos araucarienses e brasileiros estarão vacinados. Continue se protegendo, continue incentivando os desanimados, vá se vacinar, quando for a sua vez. Felizmente podemos ver como estaremos nos próximos meses ao ver países que já vacinaram a maioria da sua população. O fim está próximo. A luz no fim do túnel está cada vez mais brilhante e lá fora há vida. Boa leitura.

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021