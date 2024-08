Leonardo Ribeiro impulsiona Teckpack para uma expansão sustentável e inovadora

Leonardo Ribeiro, aos 24 anos, lidera os novos projetos e linhas de produção da Teckpack, consolidando a posição da empresa no mercado regional e nacional. Fundada em 2000 na cidade de Contenda, a empresa começou como Ecoplast Indústria e Comércio de Plásticos, sob a administração de Celso Borba, com um foco inicial na reciclagem de plástico. A família Borba, incluindo os filhos Jessyka, Leonardo e Priscila Ribeiro, sempre estiveram à frente da empresa, promovendo seu crescimento e inovação ao longo dos anos.

Em 2015, a Teckpack expandiu suas operações com a inauguração de uma nova unidade destinada à produção de sacolas plásticas personalizadas, atendendo especialmente supermercados e lojas com produtos de alta qualidade. Essa expansão representou um marco para a empresa, que já contava com mais de 25 anos de história e um sólido compromisso com a sustentabilidade. Leonardo Ribeiro, como diretor de marketing, desempenhou um papel fundamental nessa transição, impulsionando iniciativas que destacam a empresa como pioneira no uso de tecnologias ambientalmente amigáveis.

Foto: Divulgação. Jessyka, Celso, Leonardo e Priscila são a família por trás do sucesso da Teckpack.

A Teckpack se diferencia pelo uso de energia renovável, incluindo energia solar, e pelo compromisso com a reciclagem total dos materiais utilizados na produção. A empresa é reconhecida por utilizar tintas à base de água, uma das primeiras no estado do Paraná a adotar essa prática, reduzindo significativamente o impacto ambiental e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável. Além disso, todas as sacolas produzidas são biodegradáveis, refletindo a preocupação constante com a preservação do meio ambiente.

A empresa mantém uma forte conexão com a comunidade de Contenda, não apenas como um dos principais empregadores, mas também patrocinando diversas ações locais. Com um foco contínuo na profissionalização da mão de obra, a Teckpack investe na formação de novos profissionais, suprindo a demanda em uma região tradicionalmente agrícola. Esta abordagem garantiu à empresa uma reputação de responsabilidade social e ambiental, além de um ambiente de trabalho inovador e seguro.

“O trabalho da Teckpack se tornou um trabalho social quando entendemos nossa relevância e importância na cidade de Contenda. Acredito que todo empresário, seja ele micro, pequeno, médio ou grande, tem sua relevância para a comunidade onde está inserido. Cabe a ele mudar a realidade daquela região. Desenvolver, incentivar e investir nela. Isso é um fato! E quando olhamos para Contenda e entendemos isso, nosso crescimento foi imenso, como empresa e como pessoas”, afirmou.

Com planos ambiciosos para o futuro, a Teckpack, sob a liderança de Leonardo Ribeiro, planeja investir mais de R$ 7 milhões nos próximos três anos. Esses investimentos visam aprimorar a planta industrial em Contenda com máquinas mais tecnológicas e eficientes, além de desenvolver novos produtos e parcerias estratégicas.

O foco da empresa permanece nas pessoas, reconhecendo que o capital humano é o elemento essencial para o sucesso contínuo e a inovação. A Teckpack, portanto, não apenas molda sua trajetória pelo mercado de embalagens plásticas, mas também constrói uma história de respeito ao meio ambiente e à comunidade.

Serviço

A sede da Teckpack fica na rua Afonso Good, 339, Lagoa da Almas, em Contenda. E você pode entrar em contato através do telefone (41) 3625-1088 ou pelo email contato@teckpack.com.br.

Edição n.º 1426. Nina Santos.