Se foi na Lidia, hoje Anatólia, há 700 anos antes de Cristo que inventaram a moeda eu não posso afirmar. Mas que na escura, esburacada e desconhecida Rua Lidia Camargo Zampieri aqui em Araucaria circula muita moeda disso não tenho duvidas. Essa rua quase anônima para o cidadão comum de Araucaria interligará em breve o importantíssimo Polo das Distribuidoras Oeste de Combustíveis que também estão interligadas por dutovias a Estação de Bombeio da Refinaria o que é sem duvida nenhuma um dos motores da economia do nosso municipio, com altíssima geração de emprego e renda e consequentemente arrecadação de impostos e que finalmente um prefeito com a visão extraordinária do Hissan Dehaini está dando a real importância que a região sempre fez por merecer e esta pagando uma dívida histórica com este setor gerador de progresso em nossa cidade. No futuro acessaremos a Repar por esta rua diminuindo em 3400 metros o percurso que hoje fazemos partindo se do centro da cidade para atingir o mesmo objetivo.

Ali se encontram Grandes Distribuidoras de Combustíveis que hoje fazem o acesso único pela rua Eli Volpato e sem rota de fuga, no popular, saida alternativa em caso de ocorrência de sinistro, mas que no futuro o farão pela abertura da nova Lidia Camargo Zampieri, quem sabe rebatizada, interligando-a à Rua Marcelino Jasinki, tornando se num anel viário importantíssimo para locomoção de carretas com capacidade de até 60 mil litros de combustível que ali se abastecem no dia a dia levando o progresso Brasil afora.

O novo projeto é maravilhoso, com ciclovias, calçadas e iluminação seguindo o padrão estabelecido pela gestão da nova cidade de Araucaria, limpa, sinalizada e iluminada como gosta nosso Prefeito.

Serão beneficiadas empresas como a própria refinaria REPAR, TBG- transportadora Gasoduto Brasil Bolivia, White Martins além de outras Grandes Distribuidoras de Combustíveis com matriz sediadas em nossa cidade como IDAZA- Distribuidora de Petróleo, STANG- Distribuidora de Petroleo Ltda, POTENCIAL Petroleo, e UNIBRASPE- Brasileira de Petroleo S/A.

A FAFEN, fabrica de nitrogenados, fornecedora da indústria de fertilizantes está paralisada, assim como a Air Liquid, esta uma empresa bem menor que as demais e que também parou com suas operações neste momento, mas nada impede que novos capitalistas a retomem no futuro, quando esta obra maravilhosa for concluida fazendo a feliz cidade de todos.

Texto: EDILSON BUENO

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021