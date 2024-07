Liga Infantil de Futsal promete emoção e muito talento jovem em quadra

A Liga Infantil de Futsal, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL, vai começar no dia 27 de julho, e promete movimentar jovens atletas de futsal das categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14. A competição terá jogos no Ginásio Joval de Paula Souza e deverá se estender até 19 de outubro, data em que serão realizadas as finais.

O Sub-10 contará com oito equipes, formando duas chaves de 4 times cada e o Sub-12 terá 10 participantes, formando duas chaves com cinco times em cada. Duas equipes de cada chave se classificarão para as etapas semifinal e final.

O Sub-14 contará com 13 times participantes, que formarão três chaves com 3 times em cada uma e uma chave com 4 times, todos jogarão dentro dos grupos, e se classificam os dois primeiros de cada para as quartas de final. Os vencedores dessa fase farão a semifinal e a final. Haverá premiações para os três primeiros colocados de cada categoria, e também para o artilheiro e goleiro menos vazado.

O Figa’s levará o maior número de equipes, sendo quatro por categoria: equipes A, B, C e D. A competição contará ainda com participações de times da escolinha da Quadra do Pady, do Projeto Vencer, da escolinha AFFA Diamante, da escolinha União Planalto e das escolinhas da SMEL.

Edição n.º 1424