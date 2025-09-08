Entre os dias 29 e 31 de agosto, a cidade paranaense de São João recebeu a Copa Paraná de Taekwondo, competição que reuniu atletas de muito talento e lutas eletrizantes. A Liga Pégasus Taekwondo de Araucária marcou presença na competição e trouxe resultados expressivos.

A jovem atleta Raquel Prestes, que conta com o patrocínio da Academia Body Fitness, mostrou garra e habilidade, conquistando o título de vice-campeã em sua categoria, o que lhe garantiu vaga para a Copa do Brasil. Já Kauan Danjas não ficou atrás: com técnica e determinação alcançou a 3ª colocação, subindo ao pódio e reforçando a força da equipe.

A Liga Pégasus, comandada pelo mestre Kennedy e filiada à União Lopes, também ajudou no resultado coletivo: a equipe assegurou a 3ª colocação geral por equipes, consolidando-se entre as grandes potências do campeonato.

“São resultados que ultrapassam os tatames e as medalhas. Mostram a seriedade do trabalho, a dedicação diária nos treinos e o espírito de superação que move cada atleta da Liga Pégasus Taekwondo”, afirma o Mestre Kennedy

Edição n.º 1481.